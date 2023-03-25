Военная база США на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу – СМИ

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Базы США на востоке в Сирии, расположенные на месторождениях "Омар" и "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор, подверглись ракетному обстрелу. Об этом сообщает ливанский телеканал Al-Mayadeen.

"Две базы американской коалиции на месторождениях "Конико" и "Омар" к востоку от Евфрата подверглись ракетному обстрелу", – указано в сообщении.

По источникам телеканала, по "Конико" были выпущены восемь ракет, которые упали на базе и около нее.

Президент США Джо Байден заявил, что в Вашингтоне не стремятся к конфликту с Ираном, но готовы ответить на атаки связанных с Тегераном группировок в отношении американских сил.

"Соединенные Штаты не стремятся, подчеркиваю, не стремятся к конфликту с Ираном. Но будьте готовы, что мы будем решительно наносить удары для защиты наших людей", – заявил он.

Ранее сообщалось, что американский военный погиб в результате атаки иранского беспилотника в Сирии, еще шестеро военных были ранены. В ответ на это США нанесли высокоточные авиаудары по объектам, используемым группами, связанными с иранским Корпусом стражей исламской революции.

Иранский телеканал впоследствии заявил, что в результате ударов не было пострадавших среди граждан Ирана, а сами удары были нанесены не по военным объектам. Местные СМИ сообщали, что жертвами ударов стали как минимум семь человек.

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