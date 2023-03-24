24 марта, 22:37Политика
Боевики в Алеппо попытались прорваться на территорию, занимаемую правительственными силами
Фото: DPA/ТАСС/Anas Alkharboutli
Боевики террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (признана в РФ террористической и запрещена) попытались прорваться на территорию, занимаемую правительственными силами в Алеппо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.
Гуринов заявил, что при отражении атаки группировки погиб один военнослужащий Сирии, еще шестеро получили ранения.
"Правительственными войсками уничтожено девять боевиков батальона "Халид ибн аль-Балид" террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам", – сказал замруководителя российского Центра.
По словам контр-адмирала, за 24 часа в идлибской зоне деэскалации не выявили обстрелы со стороны террористической группировки.
Ранее сообщалось, что 22 марта израильские самолеты нанесли удар по району международного аэропорта Алеппо в Сирии. В результате атаки аэропорту был нанесен материальный ущерб.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!