Боевики в Алеппо попытались прорваться на территорию, занимаемую правительственными силами

Фото: DPA/ТАСС/Anas Alkharboutli

Боевики террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (признана в РФ террористической и запрещена) попытались прорваться на территорию, занимаемую правительственными силами в Алеппо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

Гуринов заявил, что при отражении атаки группировки погиб один военнослужащий Сирии, еще шестеро получили ранения.

"Правительственными войсками уничтожено девять боевиков батальона "Халид ибн аль-Балид" террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам", – сказал замруководителя российского Центра.

По словам контр-адмирала, за 24 часа в идлибской зоне деэскалации не выявили обстрелы со стороны террористической группировки.

Ранее сообщалось, что 22 марта израильские самолеты нанесли удар по району международного аэропорта Алеппо в Сирии. В результате атаки аэропорту был нанесен материальный ущерб.



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