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ВВС Израиля нанесли несколько ракетных ударов в районе аэропорта Алеппо – Минобороны Сирии
Фото: dpa/picture-alliance/ТАСС/Ilia Yefimovich
Израильские самолеты нанесли удар по району международного аэропорта Алеппо в Сирии. Об этом со ссылкой на Минобороны Сирии сообщает РИА Новости.
"В 03:55 утра Израиль нанес несколько ракетных ударов со стороны Средиземного моря, к западу от Латакии, атаковав район международного аэропорта Алеппо", – указано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в результате атаки аэропорту был нанесен материальный ущерб.
Ранее сообщалось, что 12 марта два израильских истребителя атаковали Сирию, в результате чего погибли три человека. Ракетный удар также повредил здания научно-исследовательских центров.
До этого Израиль атаковал международный аэропорт Алеппо 7 марта. Тогда аэропорту был нанесен ущерб и ему пришлось приостановить свою работу.
Ракетный удар по аэропорту Алеппо в Сирии нанесли 4 израильских истребителя
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