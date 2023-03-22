ВВС Израиля нанесли несколько ракетных ударов в районе аэропорта Алеппо – Минобороны Сирии

Фото: dpa/picture-alliance/ТАСС/Ilia Yefimovich

Израильские самолеты нанесли удар по району международного аэропорта Алеппо в Сирии. Об этом со ссылкой на Минобороны Сирии сообщает РИА Новости.

"В 03:55 утра Израиль нанес несколько ракетных ударов со стороны Средиземного моря, к западу от Латакии, атаковав район международного аэропорта Алеппо", – указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в результате атаки аэропорту был нанесен материальный ущерб.

Ранее сообщалось, что 12 марта два израильских истребителя атаковали Сирию, в результате чего погибли три человека. Ракетный удар также повредил здания научно-исследовательских центров.

До этого Израиль атаковал международный аэропорт Алеппо 7 марта. Тогда аэропорту был нанесен ущерб и ему пришлось приостановить свою работу.



Ракетный удар по аэропорту Алеппо в Сирии нанесли 4 израильских истребителя

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!