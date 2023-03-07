Минобороны Сирии заявили об атаке аэропорта Алеппо со стороны Израиля

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Международный аэропорт Алеппо приостанавливает свою работу из-за израильской воздушной атаки. Об этом со ссылкой на Минобороны Сирии сообщает РИА Новости.

"Сегодня в 02:07 израильский противник совершил воздушную агрессию со стороны Средиземного моря к западу от Латакии, нанеся удар по международному аэропорту Алеппо", – указано в сообщении.

В сирийском ведомстве добавили, что из-за атаки Израиля аэропорту был нанесен ущерб и он был выведен из строя. Сведения о пострадавших не поступали.

19 февраля Израиль совершил воздушную атаку на Дамаск. В результате погибли пятеро человек, среди которых был один военнослужащий, пострадали 15 человек.

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