07:34Происшествия
Израиль сообщил о нанесении ответных ударов по сектору Газа
Фото: depositphotos/trekandshoot
Армия Израиля сообщила о нанесении удара по сектору Газа. Об этом со ссылкой на заявление военных страны пишет РИА Новости.
"Армия обороны Израиля в настоящее время наносит удар в секторе Газа. Подробности позже", – указано в сообщении.
Ночью 23 февраля из сектора Газа по Израилю были запущены шесть ракет, пять из которых перехватили силы ПВО. Шестая ракета упала на открытой местности. Сирены воздушной тревоги звучали в израильских городах Ашкелон, Сдерот, а также в районе, прилегающем к сектору Газа.
2 февраля Израиль нанес авиаудар по сектору Газа. Тогда самолет ВВС Израиля атаковал по сектору Газа в ответ на принятые попытки запустить ракету в сторону страны.
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