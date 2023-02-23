Израиль сообщил о нанесении ответных ударов по сектору Газа

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Армия Израиля сообщила о нанесении удара по сектору Газа. Об этом со ссылкой на заявление военных страны пишет РИА Новости.

"Армия обороны Израиля в настоящее время наносит удар в секторе Газа. Подробности позже", – указано в сообщении.

Ночью 23 февраля из сектора Газа по Израилю были запущены шесть ракет, пять из которых перехватили силы ПВО. Шестая ракета упала на открытой местности. Сирены воздушной тревоги звучали в израильских городах Ашкелон, Сдерот, а также в районе, прилегающем к сектору Газа.

2 февраля Израиль нанес авиаудар по сектору Газа. Тогда самолет ВВС Израиля атаковал по сектору Газа в ответ на принятые попытки запустить ракету в сторону страны.

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