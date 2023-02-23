Шесть ракет были запущены из сектора Газа по Израилю, пять из них перехвачены ПВО

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Шесть ракет было выпущено из сектора Газа в направлении Израиля, пять из них перехвачены силами ПВО. Об этом со ссылкой на армию обороны Израиля сообщает РИА Новости.

"Шесть ракет было выпущено в сторону израильской территории. Пять ракет было перехвачено средствами ПВО армии обороны Израиля", – указано в сообщении.

В армии Израиля уточнили, что шестая ракета упала на открытой местности.

До этого сообщалось о включении сирен воздушной тревоги в израильских городах Ашкелон, Сдерот, а также в районе, прилегающем к сектору Газа.

2 февраля Израиль нанес авиаудар по сектору Газа. Тогда израильский самолет нанес удар по Газе в ответ на принятые попытки запустить ракету по территории Израиля.

Армия Израиля также нанесла удар по территории Сирии 19 февраля. В результате атаки на территории Дамаска погибли мирные граждане.

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