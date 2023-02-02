04:30Происшествия
Израиль нанес авиаудар по сектору Газа
Фото: depositphotos/azarbico
Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по сектору Газа. Об этом в своем Twitter сообщила пресс-служба израильской армии.
"В настоящий момент ЦАХАЛ наносит удары по Газе", – говорится в сообщении.
По информации Reuters, израильский самолет нанес удар по Газе в ответ на принятые попытки запустить ракету по территории Израиля.
Ранее сообщалось о том, что по израильской территории были выпущены две ракеты из сектора Газа, их перехватила система ПВО.
В начале этого года Израиль атаковал юг столицы Сирии. Тогда сирийское госагентство САНА сообщило о взрывах в небе над Дамаском. Минобороны Сирии заявило о двух погибших и двух раненых военных.
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