01:50Политика
Две ракеты были выпущены из сектора Газа по Израилю
Фото: depositphotos/dnaveh
Две ракеты были выпущены по израильской территории из сектора Газа, их перехватила система ПВО. Об этом со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля сообщает РИА Новости.
"Две ракеты были запущены из сектора Газа. Ракеты были перехвачены силами противовоздушной обороны Армии обороны Израиля", – указано в сообщении.
Уточняется, что в южной части Израиля звучит воздушная тревога.
Ранее сообщалось, что Израиль в начале года атаковал юг столицы Сирии. Минобороны Сирии заявило о двух погибших и двух раненых военных, кроме того, из-за израильской ракетной атаки, международный аэропорт Дамаска вышел из строя.
Израиль атаковал Сектор Газа
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