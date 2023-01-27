Две ракеты были выпущены из сектора Газа по Израилю

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Две ракеты были выпущены по израильской территории из сектора Газа, их перехватила система ПВО. Об этом со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля сообщает РИА Новости.

"Две ракеты были запущены из сектора Газа. Ракеты были перехвачены силами противовоздушной обороны Армии обороны Израиля", – указано в сообщении.

Уточняется, что в южной части Израиля звучит воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что Израиль в начале года атаковал юг столицы Сирии. Минобороны Сирии заявило о двух погибших и двух раненых военных, кроме того, из-за израильской ракетной атаки, международный аэропорт Дамаска вышел из строя.

Израиль атаковал Сектор Газа

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