Зеленский отказался поддержать Израиль в ООН из-за вопроса о ПВО – СМИ

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Президент Украины Владимир Зеленский отказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяхе проголосовать против резолюции Генассамблеи ООН об оккупации палестинских территорий, так как не смог договориться о поставке израильских вооружений Украине. Об этом со ссылкой на источники в правительствах стран сообщает портал Axios.

Согласно материалу статьи, Нетаньяху попросил Зеленского, чтобы украинский постпред в ООН выступил против резолюции об оккупации палестинских территорий. Президент Украины в ответ запросил у Израиля системы ПВО для защиты от российских атак, утверждают источники издания.

По их словам, Нетаньяху сообщил Зеленскому, что готов обсудить его просьбу в будущем, что не устроило президента Украины. Поэтому, как утверждает издание, посол Украины, вместо того чтобы проголосовать против резолюции, просто пропустил голосование.

Генассамблея ООН впоследствии одобрила резолюцию, призывающую международный суд вынести юридическое заключение о последствиях оккупации палестинских территорий. 87 стран проголосовали за, 24 – против и 53 – воздержались.

Ранее бригадный генерал Яков Нагель заявил, что Израиль не станет поставлять Украине ПВО "Железный купол". Он считает, что в Тель-Авиве опасаются, что Россия захватит и изучит данные системы противовоздушной обороны.

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