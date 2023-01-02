Израиль атаковал юг Дамаска – ГосТВ Сирии

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Израиль атаковал юг столицы Сирии. Об этом со ссылкой на сирийский государственный канал сообщает РИА Новости.

"Израильский противник атаковал юг столицы Дамаска", – указано в сообщении телеканала.

Уточняется, что сирийское госагентство САНА сообщило о взрывах в небе над Дамаском. Согласно сообщению телеканала, ПВО Сирии отражают атаку.

Минобороны Сирии заявило о двух погибших и двух раненых военных. Согласно сообщению ведомства, которое приводит РИА Новости, международный аэропорт Дамаска вышел из строя из-за израильской ракетной атаки.

Ранее сообщалось об атаке Израиля на Сектор Газа. Израиль атаковал Сектор Газа. Тогда удар был нанесен по оружейному цеху палестинского радикального движения ХАМАСа и туннелю на юге анклава в ответ на ракету, запущенную ранее по израильской территории.

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