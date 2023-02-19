Воздушная атака на Дамаск привела к гибели мирных граждан – СМИ

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В результате атаки израильских ВВС на территории Дамаска погибли мирные граждане. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные местного телеканала.

По информации источника телеканала, сведения о погибших и пострадавших поступили из квартала Кафр-Суса. В данный момент на место происшествия отправились пожарные и врачи скорой помощи.

Ранее сообщалось о том, что система ПВО Сирии отразила ракетный удар в районе Дамаска. Звуки мощных взрывов были слышны на улицах сирийской столицы.

2 февраля армия обороны Израиля нанесла авиаудары по сектору Газа.

Тогда СМИ сообщали о том, что израильский самолет нанес удар по Газе в ответ на принятые попытки запустить ракету по территории Израиля.

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