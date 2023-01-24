В ЦПВС заявили, что террористы готовят провокацию в сирийском Идлибе

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Террористы в идлибской зоне деэскалации в Сирии хотят подготовить диверсию против сил правительства и ВС России с целью сорвать режим прекращения огня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу российского Центра по примирению враждующих сторон Олега Егорова.

По его словам, атака на позиции правительственных сил Сирии и военных РФ будет произведена для обострения обстановки и срыва выполнения условий российско-турецких соглашений. Егоров подчеркнул, что на территории населенных пунктов Эз-Зияра, Кафринджа и Каркур в Идлибе боевики собирают бронетехнику, беспилотники и РСЗО. Своей атакой они хотят спровоцировать ответный удар.

"Впоследствии боевики намерены распространить в социальных сетях видеозаписи, свидетельствующие о якобы разрушениях гражданской инфраструктуры, для обвинения Вооруженных сил России и Сирии в нанесении неизбирательных ударов по территории, подконтрольной незаконным вооруженным формированиям", – объяснил генерал.

В конце декабря в Москве прошли трехсторонние переговоры глав оборонных ведомств России, Сирии и Турции. Во время диалога стороны обсудили пути разрешения сирийского конфликта, проблему беженцев, а также общие шаги по борьбе с экстремистскими группировками.

Турция в последствии согласилась вывести свои войска с севера Сирии. Также участники мероприятия обсудили вопрос выполнения соглашения 2020 года, которое затрагивает сирийскую автомагистраль М4.

Помимо этого, во время переговоров представители Анкары и Дамаска согласились с тем, что члены Рабочей партии Курдистана, которая признана в Турции террористической организацией, являются агентами Израиля и США.

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