Встреча глав МИД РФ, Турции и Сирии в Москве может пройти в период с 14 по 16 января – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Встреча глав МИД России, Турции и Сирии может состояться в Москве с 14 по 16 января, сообщает газета Hürriyet со ссылкой на свои источники.

Ранее стало известно, что сроки встречи Сергея Лаврова, Мевлюта Чавушоглу и Фейсала Микдада прорабатываются и пока окончательно не согласованы.

Как отмечает издание, министр иностранных дел Турции Чавушоглу сейчас находится в африканском турне и должен вернуться домой 14 января. В связи с этим ожидается, что он отправится в Москву 14 января. При этом у Чавушоглу намечен визит в США 17 января, поэтому не исключается, что он отправится в Москву после Вашингтона.

Ожидается, что на предстоящих переговорах затронут критические темы, в частности, ситуация в Сирии и события на севере республики, борьба с террористическими организациями, а также возвращение беженцев в Турцию.

28 декабря в Москве состоялись трехсторонние переговоры глав оборонных ведомств России, Сирии и Турции. В ходе них стороны обсудили пути разрешения сирийского кризиса, проблему беженцев, а также совместные шаги по борьбе с экстремистскими группировками.

Анкара после этого согласилась вывести свои войска с сирийских территорий. Речь идет о полном выводе военного контингента с севера Сирии. Также сторонами обсуждался вопрос выполнения соглашения 2020 года, которое затрагивает сирийскую автомагистраль М4.

Кроме того, в ходе переговоров представители Анкары и Дамаска согласились с тем, что члены Рабочей партии Курдистана, которая признана в Турции террористической организацией, являются агентами Израиля и США и представляют опасность для их стран.

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