Пять человек погибли в результате воздушной атаки на Дамаск

Фото: телеграм-канал Mash

Несколько мирных граждан погибли в результате воздушной атаки со стороны Израиля по Дамаску. Об этом сообщает телеканал Al-Mayadeen.

По информации источника телеканала в Минздраве Сирии, в результате атаки погибли пять человек, остальные пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны Сирии, пострадали 15 человек. Среди погибших есть один военнослужащий. Кроме того, в ведомстве заявили, что в результате атаки были разрушены несколько домов а также был нанесен ущерб ряду районов в Дамаске и его окрестностях.

Ранее сообщалось о том, что система ПВО Сирии отразила ракетный удар в районе Дамаска. Звуки мощных взрывов были слышны на улицах сирийской столицы.

По информации СМИ, в результате воздушной атаки пострадал один из жилых домов на юге Дамаска.

Позже стало известно, что в результате атаки израильских ВВС на территории Дамаска погибли мирные граждане. Сведения о погибших и пострадавших поступили из квартала Кафр-Суса.

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