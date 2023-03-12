Три человека погибли в результате удара израильских истребителей по Сирии

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Два израильских истребителя атаковали Сирию, в результате чего погибли три человека. Об этом заявил заместитель главы российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов.

По его словам, также удар повредил здания научно-исследовательских центров.

"12 марта с 07:14 до 07:23 два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из северной части Ливана нанесли ракетный удар, вследствие которого в населенных пунктах Масьяф и Сафсафа повреждены здания научно-исследовательских центров", – сообщил Гуринов в ходе брифинга.

До этого он рассказал, что делегация, которую возглавляет уполномоченный по правам ребенка при российском президенте Мария Львова-Белова, смогла вернуть в Россию из Сирии 56 детей-сирот.

Ранее сообщалось, что международный аэропорт Алеппо приостановил свою работу из-за израильской воздушной атаки. Ведомство добавило, что из-за атаки Израиля аэропорту был нанесен ущерб и он был выведен из строя.

19 февраля Израиль совершил воздушную атаку на Дамаск. В результате погибли пятеро человек, среди которых был один военнослужащий, пострадали 15 человек.

Ракетный удар по аэропорту Алеппо в Сирии нанесли 4 израильских истребителя

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