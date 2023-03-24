Американский военный погиб в результате атаки иранского беспилотника в Сирии – Пентагон

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В Пентагоне заявили, что один военнослужащий США погиб и шестеро пострадали в результате атаки иранского беспилотника в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

"Один американский контрактник погиб, пять военнослужащих США и еще один американский контрактник были ранены в результате нападения беспилотного летательного аппарата", – указано в сообщении.

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что по распоряжению президента страны Джо Байдена, силы Центрального командования США нанесли ночью 24 марта высокоточные авиаудары по объектам, используемым группами, связанными с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Он подчеркнул, что авиаудары в восточной Сирии были нанесены в ответ на атаку беспилотника и на серию нападений на силы коалиции в Сирии со стороны связанных с КСИР групп.

КСИР в США находится в списке террористических организаций.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции в отношении министра разведки Ирана Сейеда Эсмаила Хатиба. Причиной внесения Хатиба в санкционный список стала его причастность к организации кибератак в отношении США и их партнеров.

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