США ввели санкции против министра разведки Ирана

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США ввели санкции в отношении министра разведки Ирана Сейеда Эсмаила Хатиба. Об этом сообщается на сайте американского Минфина.

Причиной внесения Хатиба в санкционный список, согласно заявлению ведомства, стала его причастность к организации кибератак в отношении США и их партнеров.

Ранее газета Politico сообщила, что Евросоюз предложил снизить санкционное давление на членов Корпуса стражей исламской революции для восстановления ядерной сделки с Ираном. Уточнялось, что предложение ЕС не отменит само по себе санкции против КСИР, но серьезно ограничит их эффективность.