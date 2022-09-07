Премьер Албании заявил о разрыве дипотношений с Ираном

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Албания приняла решение о разрыве дипломатических отношений с Ираном, заявил премьер-министр страны Эди Рама.

Он добавил, что сотрудникам посольства Ирана предписано покинуть страну в течение 24 часов.

Уточняется, что в июле Иран предпринял попытку кибератаки государственных сервисов Албании, а также якобы финансировал различные группировки для их совершения. По мнению албанских властей, с помощью атак Иран хотел парализовать системы и украсть государственные данные.

"Атака не удалась, а ущерб может расцениваться как небольшой, и в координации со специализированными агентствами было доказано, что кибератака была осуществлена Ираном, который финансировал четыре разных группировки для атаки Албании", – приводит РИА Новости его слова.

Ранее сообщалось, что министерство обороны Албании заявило о задержании двух граждан России и украинца, которые якобы пытались проникнуть на военное предприятие в городе Грамши. В албанском военном ведомстве уточнили, что предприятие изготавливает продукцию оборонного значения.

Позднее посольство России направило в албанский МИД ноту с просьбой предоставить данные о задержании российских граждан. Там уточнили, что сведения о задержании россиян, подозреваемых в проникновении 20 августа этого года на военный объект в городе Грамши, известны только из СМИ, официальной информации от властей Албании не поступало.