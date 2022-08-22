В МИД Албании направлена нота с просьбой об информации по задержанию россиян

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Посольство России направило в албанский МИД ноту с просьбой предоставить данные о задержании российских граждан.

"В этой связи посольством направлена нота в МИД Албании с просьбой в установленном порядке уведомить российское диппредставительство о личностях задержанных, их настоящем месте пребывания, сути предъявляемых обвинений, дальнейших процессуальных действиях в их отношении, а также о возможности организации встречи представителя консульского отдела посольства с задержанными россиянами", – сообщили РИА Новости в дипмиссии.

Там уточнили, что сведения о задержании россиян, подозреваемых в проникновении 20 августа этого года на военный объект в городе Грамш, известны только из СМИ, официальной информации от властей Албании не поступало.

Ранее сообщалось, что министерство обороны Албании заявило о задержании двух граждан России и украинца, которые якобы пытались проникнуть на военное предприятие в городе Грамши. В албанском военном ведомстве уточнили, что предприятие изготавливает продукцию оборонного значения.