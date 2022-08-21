Минобороны Албании заявило о задержании двух россиян и украинца

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Фото: ТАСС/picture alliance/dpa/dpa-Zentral/Peter Endig
Министерство обороны Албании заявило о задержании двух граждан России и украинца, которые якобы пытались проникнуть на военное предприятие в городе Грамши.
"Трое граждан с российскими и украинскими паспортами пытались проникнуть на завод. При попытке остановить их двое наших солдат получили ранения", – цитирует заявление Минобороны Албании агентство Reuters.
В албанском военном ведомстве заявили, что предприятие, куда якобы пытались пробраться россияне и украинец, изготавливает продукцию оборонного значения.
После этого газета Albanian Daily news со ссылкой на директора завода Лоренца Зани сообщила, что три человек приближались к объекту, однако они были замечены военными. После этого произошло столкновение, а один из иностранцев применил некий спрей.
По информации издания, задержанные – двое мужчин и одна женщина – подозреваются в шпионаже. Сейчас они находятся в полицейском участке в области Эльбасан.
Как передает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Тиране, дипмиссии и консулу албанские власти об инциденте не сообщили, а информацию о якобы имевшем место задержании россиян и украинца дипломаты видят только в местной прессе.
Ранее турецкие СМИ сообщили, что в Турции были задержаны россияне, которые якобы готовили серию покушений на сограждан.
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