Минобороны Албании заявило о задержании двух россиян и украинца

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Министерство обороны Албании заявило о задержании двух граждан России и украинца, которые якобы пытались проникнуть на военное предприятие в городе Грамши.

"Трое граждан с российскими и украинскими паспортами пытались проникнуть на завод. При попытке остановить их двое наших солдат получили ранения", – цитирует заявление Минобороны Албании агентство Reuters.

В албанском военном ведомстве заявили, что предприятие, куда якобы пытались пробраться россияне и украинец, изготавливает продукцию оборонного значения.

После этого газета Albanian Daily news со ссылкой на директора завода Лоренца Зани сообщила, что три человек приближались к объекту, однако они были замечены военными. После этого произошло столкновение, а один из иностранцев применил некий спрей.

По информации издания, задержанные – двое мужчин и одна женщина – подозреваются в шпионаже. Сейчас они находятся в полицейском участке в области Эльбасан.

Как передает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Тиране, дипмиссии и консулу албанские власти об инциденте не сообщили, а информацию о якобы имевшем место задержании россиян и украинца дипломаты видят только в местной прессе.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что в Турции были задержаны россияне, которые якобы готовили серию покушений на сограждан.