В Кремле не располагают данными о задержании россиян в Турции

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В Кремле не располагают данными о задержании в Турции граждан России, подозреваемых в подготовке покушений на соотечественников, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

О задержании в Турции россиян, якобы готовивших серию покушений на сограждан, ранее сообщили местные СМИ.

"У Кремля нет подобных данных", – сказал Песков, посоветовав обратиться за уточнением этой информации к турецкой стороне.

Осенью 2021 года в Стамбуле были задержаны шесть человек, в том числе четверо россиян, в рамках расследования о ведении незаконной разведывательной деятельности. Сообщалось, что расследование инцидента находилось на контроле МИД РФ.