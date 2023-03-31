Средства ПВО в Дамаске сбили часть ракет со стороны Израиля – Минобороны Сирии

Фото: ТАСС/Zuma

В Сирии средства ПВО сбили некоторые из израильских ракет, которые были выпущены по Дамаску. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское министерство обороны.

Воздушная атака была совершена в ночь с 30 на 31 марта. В военном ведомстве добавили, что в результате случившегося был нанесен некоторый материальный ущерб.

Уточняется, что это уже вторая атака на Сирию за сутки. Утром в четверг, 30 марта, Минобороны Сирии заявило о ранении двух военнослужащих в результате ракетной атаки со стороны Израиля на окрестности Дамаска.

Ранее СМИ сообщали, что американские базы на востоке в Сирии, расположенные на месторождениях "Омар" и "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор, подверглись ракетному обстрелу.

До этого в Пентагоне заявили, что один военнослужащий США погиб и шестеро пострадали в результате атаки иранского беспилотника в Сирии.

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