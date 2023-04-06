16:24Происшествия
Израиль открыл огонь по территории южного Ливана – СМИ
Фото: ТАСС/EPA/ATEF SAFADI
Израильские военные обстреляли окраины населенного пункта вблизи города Тир в южной части Ливана. Об этом сообщает телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на осведомленный источник в органах госбезопасности страны.
"Израиль обстрелял окраины населенного пункта Клайла недалеко от города Тир в южном Ливане", – следует из сообщения.
В свою очередь, израильские СМИ утверждают, что Ливан выпустил по приграничным населенным пунктам и городам северной и западной частей Галилеи на севере Израиля несколько десятков ракет.
Израиль не раз организовывал военные операции в отношении соседних стран, в том числе открывал огонь по Сирии и Ливану. В ООН оккупацию палестинской территории Израилем называли незаконной и осуждали удары по суверенным государствам.
Ранее израильская армия сообщила о перехвате четырех ракет, выпущенных с территории сектора Газа. Ракеты были направлены в сторону района Сдерота и упали на открытой местности. Всего, по информации армии Израиля, было выпущено 9 летательных аппаратов.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!