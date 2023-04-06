Израиль открыл огонь по территории южного Ливана – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/ATEF SAFADI

Израильские военные обстреляли окраины населенного пункта вблизи города Тир в южной части Ливана. Об этом сообщает телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на осведомленный источник в органах госбезопасности страны.

"Израиль обстрелял окраины населенного пункта Клайла недалеко от города Тир в южном Ливане", – следует из сообщения.

В свою очередь, израильские СМИ утверждают, что Ливан выпустил по приграничным населенным пунктам и городам северной и западной частей Галилеи на севере Израиля несколько десятков ракет.

Израиль не раз организовывал военные операции в отношении соседних стран, в том числе открывал огонь по Сирии и Ливану. В ООН оккупацию палестинской территории Израилем называли незаконной и осуждали удары по суверенным государствам.

Ранее израильская армия сообщила о перехвате четырех ракет, выпущенных с территории сектора Газа. Ракеты были направлены в сторону района Сдерота и упали на открытой местности. Всего, по информации армии Израиля, было выпущено 9 летательных аппаратов.



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