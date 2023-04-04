Два мирных жителя погибли при израильской ракетной атаке – Минобороны Сирии

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Два мирных жителя погибли из-за израильской ракетной атаки по южной части Сирии и окрестностям Дамаска. Об этом со ссылкой на Минобороны Сирии сообщает РИА Новости.

"Сегодня в 00:15 израильский противник совершил воздушную агрессию залпом ракет со стороны оккупированных Голанских высот, нанеся удары по некоторым местам в окрестностях Дамаска и в южном регионе", – указано в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны Сирии также сообщили, что средства ПВО страны сбили большинство выпущенных ракет. Два мирных жителя погибли в результате атаки, также был нанесен материальный ущерб, уточнили в ведомстве.

На прошлой неделе Сирия также подвергалась трем ракетным атакам.

Ранее сообщалось, что пять сирийских военнослужащих получили ранения в результате ракетной атаки Израиля на провинцию Хомс в центральной части Сирии. В военном ведомстве уточнили, что системам ПВО Сирии удалось сбить часть ракет.

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