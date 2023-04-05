В армии Израиля сообщили о перехвате четырех ракет, выпущенных из Газы

Фото: dpa/picture-alliance/ТАСС/Mohammed Talatene

Девять ракет были выпущены из сектора Газа по Израилю, четыре из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол". Об этом со ссылкой на армию Израиля сообщает РИА Новости.

"Диверсанты из сектора Газа выпустили пять ракет в сторону района Сдерота, Железный купол перехватил четыре из них", – указано в сообщении.

Сообщается, что четыре ракеты были выпущены в район, который примыкает к Газе и упали на открытой местности. Их не перехватывали в соответствии с оборонной политикой.

Еще одна ракета попала в завод в промышленной зоне Сдерота и нанесла ущерб.

До этого палестинские СМИ сообщали, что несколько десятков палестинцев пострадали после столкновений с израильскими силовиками в Аль-Аксе. По словам представителя комитета по делам палестинских заключенных, в ходе израильского рейда в Аль-Аксе были задержаны более двухсот палестинцев.

Ранее сообщалось, что 23 февраля шесть ракет было выпущено из сектора Газа в направлении Израиля, пять из них перехвачены силами ПВО. Армия Израиля в ответ на это сообщила о нанесении удара по сектору Газа.



Израиль атаковал Сектор Газа

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