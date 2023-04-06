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Девять человек погибли в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
Фото: телеграм-канал "ЧП Донецк Z"
Девять человек погибли в результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Следственный комитет Донецкой Народной Республики.
"Судя по обломкам (ракеты) и характерным разрушениям, это был HIMARS. Это автобаза. Всего девять человек погибли", – заявили в СК.
Кроме того, по данным ведомства, еще семь человек получили ранения.
Ранее сообщалось, что ВСУ произвели обстрел Мелитополя в Запорожской области с помощью кассетных боеприпасов. Атака была осуществлена с РСЗО HIMARS и "Ольха".
По словам главы администрации города Галины Данильченко, бойцы украинской стороны прицельно били по гражданской инфраструктуре.
6 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что продолжение спецоперации является единственным путем для России в конфликте на Украине. Он заявил, что пока что других путей для РФ нет.
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