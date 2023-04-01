Новости мира: торнадо возник в штате Арканзас

Три человека погибли, почти 50 находятся в больнице в результате торнадо, который обрушился на США. От удара стихии больше всего пострадали населенные пункты Арканзаса. Многие дома повреждены и разрушены. Момент формирования бедствия удалось снять на видео. Губернатор штата объявила чрезвычайное положение, к борьбе с последствиями уже подключили Национальную гвардию.

Сильный пожар тушили в центре Тбилиси. Загорелся последний этаж гостиницы "Амбассадор". Возгорание началось во флигеле. Огонь быстро распространился по крыше и верхним этажам здания. Постояльцев и персонал удалось эвакуировать, пламя локализовали в течение часа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.