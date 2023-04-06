МВД Ингушетии выплатит 3 млн рублей за информацию о напавших на силовиков преступниках

Фото: depositphotos/Emevil

МВД Ингушетии объявило денежное вознаграждение за помощь в розыске подозреваемых в нападении на пост ДПС "Волга-14" 27 марта и посягательстве на жизнь полицейских в Малгобекском районе 5 апреля, сообщается в телеграм-канале ведомства.

За информацию, которая поможет в расследовании, назначена выплата в размере 3 миллионов рублей. В частности, разыскиваются следующие лица:

Мошхоев Микаил Ахмедович 1998 года рождения;

Боков Амир Бадрудинович 2001 года рождения;

Гуражев Амирхан Туханович 1989 года рождения;

Оздоев Адам Магомедович 1987 года рождения.

8 (8734) 55-20-06

55-01-54

55-01-28

Тех, кто располагает информацией о местонахождении указанных граждан, просят сообщить об этом в ближайший отдел полиции или в дежурную часть МВД по номерам:. Конфиденциальность им гарантируется.

Неизвестные обстреляли стационарный пост ДПС в районе села Кантышево Назрановского района Ингушетии. Инцидент произошел в ночь с 27 на 28 марта. Предположительно, стрельба велась из автоматического оружия. В результате случившегося пострадал один из правоохранителей.

3 апреля на территории Малгобекского района Ингушетии был введен режим контртеррористической операции. Как заявили в правоохранительных органах, тогда днем на севере республики была перестрелка между неизвестными и полицией, одного из силовиков ранили.

В ночь с 5 на 6 апреля правоохранители получили информацию о месте нахождения членов бандгруппы в селении Зязиков-Юрт Малгобекского района. При попытке задержания боевики оказали сопротивление и открыли огонь по сотрудникам силовых структур из автоматического оружия.

МВД РФ сообщило о гибели трех сотрудников полиции при выполнении служебно-боевых задач. Еще восемь человек пострадали. Боевикам удалось скрыться. Поиски злоумышленников продолжаются.

Трое полицейских погибли в результате перестрелки с террористами в Ингушетии

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!