Боевики открыли огонь по силовикам при попытке задержания в Ингушетии – оперштаб

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Группа боевиков ведет перестрелку с сотрудниками правоохранительных органов в зоне проведения контртеррористической операции (КТО) в Малгобекском районе Ингушетии. Об этом со ссылкой на оперативный штаб региона сообщает РИА Новости.

"Оперативным штабом в Республике Ингушетия в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в рамках контртеррористической операции получена информация о месте нахождения членов бандгруппы в селении Зязиков-Юрт Малгобекского района", – указано в сообщении.

Уточняется, что боевики оказали сопротивление при попытке задержания и открыли огонь по сотрудникам силовых структур из автоматического оружия. В оперштабе отметили, что обстановка контролируется.

Режим КТО на территории Малгобекского района был введен 3 апреля. Источник в правоохранительных органах заявил, что днем 3 апреля на севере республики была перестрелка между неизвестными и полицией, одного из силовиков ранили.

До этого неизвестные обстреляли стационарный пост ДПС в районе села Кантышево Назрановского района Ингушетии. Инцидент произошел в ночь с 27 на 28 марта. Предположительно, стрельба велась из автоматического оружия. В результате случившегося пострадал один из правоохранителей.

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