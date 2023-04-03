В Ингушетии ввели режим КТО на территории Малгобекского района

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

Режим контртеррористической операции ввели в Малгобекском районе Ингушетии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Оперативный штаб региона.

Режим КТО и временные ограничения на территории района действуют с 20:00.

В свою очередь, источник в правоохранительных органах заявил, что днем 3 апреля на севере республики была перестрелка между неизвестными и полицией, одного из силовиков ранили.

Региональное УФСБ сообщало о розыске пяти жителей Ингушетии, в том числе уроженцев города Малгобек. Их подозревают в планировании преступлений террористической направленности.

Ранее сообщалось, что неизвестные обстреляли стационарный пост ДПС в районе села Кантышево Назрановского района Ингушетии. Инцидент произошел в ночь с 27 на 28 марта. Предположительно, стрельба велась из автоматического оружия. В результате случившегося пострадал один из правоохранителей.

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