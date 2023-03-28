В Ингушетии неизвестные обстреляли пост ДПС

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестные обстреляли стационарный пост ДПС в районе села Кантышево Назрановского района Ингушетии. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального МВД.

Инцидент произошел в ночь с 27 на 28 марта. Предварительно, стрельба велась из автоматического оружия. В результате случившегося пострадал один из правоохранителей, уточнили в ведомстве.

В данный момент сотрудники полиции принимают все необходимые меры, чтобы установить и задержать напавших на пост ДПС.

Ранее сообщалось, что в Москве неизвестный обстрелял автомобиль певицы Натальи Власовой. Она обнаружила следы пуль на авто, вернувшись домой после концерта в городе Иваново.

До этого в центре Санкт-Петербурга мужчина выстрелил в сотрудника ОМОНа. Правоохранителя госпитализировали, а напавшего задержали. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").

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