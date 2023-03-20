Тело экс-прокурора Подмосковья обнаружено в его квартире в центре Москвы – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Тело 90-летнего бывшего прокурора Подмосковья Бориса Наместникова было обнаружено в его квартире в Пресненском районе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Утром 19 марта в полицию поступило сообщение, что в квартире на улице Заморенова обнаружен труп Бориса Наместникова. Его тело обнаружила жена в ванной. Предсмертной записки обнаружено не было. Труп направлен в морг, полиция проводит проверку", – отмечается в сообщении.

Заслуженный юрист РФ Борис Наместников родился 23 февраля 1933 года в Псковской области. В органах прокуратуры Наместников проработал более 30 лет. Он был первым заместителем прокурора Тульской области, затем прокурором Пермской области, а также зампрокурора РСФСР – начальником следственного управления, прокурором Московской области. Наместников награжден знаком "Почетный работник прокуратуры" и орденом "Знак Почета".

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