В Дагестане возбудили уголовное дело по факту смерти мужчины в отделе полиции

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Махачкале в отделении полиции умер мужчина, сотрудниками МВД по Республике Дагестан начата проверка по факту неправомерных действий правоохранителей, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел накануне вечером. Полиции поступило сообщение о конфликте между двумя гражданами, в результате которого один из них выстрелил несколько раз в оппонента. Пострадавшего доставили в больницу, а стрелок скрылся с места происшествия.

Позднее выяснилось, что нападавшему помог спрятаться 35-летний мужчина. Последнего задержали и доставили в ОВД. В ходе разбирательств у задержанного ухудшилось самочувствие. Сотрудники полиции оказали ему первую медицинскую помощь и доставили в больницу, где медики констатировали смерть.

"В дальнейшем было установлено, что погибшему были нанесены телесные повреждения, которые, возможно, стали причиной смерти задержанного. <...> При подтверждении вины сотрудников, они понесут наказание в установленном законом порядке, их руководители будут привлечены к ответственности", – говорится в сообщении.

По факту смерти мужчины в отделе полиции прокуратура Дагестана организовала проверку. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, на место происшествия выехал прокурор республики Андрей Потапов.

"Подозреваемые задержаны, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу", – уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего", рассказали в управлении СК РФ по региону. В пресс-службе ведомства уточнили, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что полицейский убил двоих человек и покончил с собой в дагестанском в Буйнакске. Сотрудник экспертно-криминалистического центра МВД в ходе случившейся ссоры выстрелил в мужчину и женщину. По данным СМИ, погибшими оказались отец и сестра бывшей супруги полицейского.

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