Один росгвардеец умер после нападения в Курской области

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Один сотрудник Росгвардии умер после нападения в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По данным следствия, накануне неизвестные напали на сотрудников Росгвардии, которые проводили оперативно-разыскные мероприятия в Суджанском районе Курской области. В результате один из росгвардейцев получил ранение, а позже скончался в медучреждении.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести расследование произошедшего Главному следственному управлению. Сотрудникам предстоит установить причастных к преступлению лиц.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт продлил желтый уровень террористической опасности в регионе до 22 сентября. Он призвал жителей региона соблюдать осторожность и быть внимательными. О подозрительных гражданах, оставленных предметах и ​​беспилотных летательных аппаратах глава региона попросил сообщать по номеру 112.

