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Не менее трех человек погибли в результате стрельбы в баре в городе Оклахома-Сити на юге центральной части Соединенных Штатов. Об этом информирует телеканал NBC со ссылкой на правоохранителей.

"В результате стрельбы в баре в Оклахома-Сити в субботу вечером погибли не менее трех человек… Еще трое были ранены", – говорится в сообщении.

Согласно информации местного лейтенанта полиции, один из пострадавших находится в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что в приходской школе в американском Нэшвилле женщина-трансгендер устроила стрельбу. В результате погибли шесть человек – трое детей 9 лет и трое педагогов 60 лет.

Шеф городской полиции Джон Дрейк рассказал, что 28-летняя Одри Хейл заранее планировала нападение. В школу она вошла, вооружившись двумя автоматическими винтовками и пистолетом.

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