Двое полицейских пострадали после вооруженного нападения в Северной Осетии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Двое сотрудников полиции получили огнестрельные ранения после вооруженного нападения на пост ДПС в Северной Осетии. Об этом информирует телеграм-канал Следственного комитета.

По данным СК, вооруженные огнестрельным оружием неизвестные злоумышленники 27 марта атаковали пост полиций, который находится на территории РСО-Алания на пересечении автодорог Назрань – Кантышево и Малгобек – Майское. После нападения сотрудники полиции получили травмы, их доставили в медучреждение.

Было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Сейчас организованы следственные и оперативно-разыскные мероприятия для установления всех обстоятельств инцидента.

Ранее сообщалось, что злоумышленник 1972 года рождения напал на сотрудника ОМОНа в центре Петербурга. Мужчина выстрелил в правоохранителя, в результате чего последнего госпитализировали. Было возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

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