Студент напал на сотрудника службы безопасности столичного метро на станции "Саларьево"

18-летний злоумышленник ударил сотрудника службы безопасности метро, его оперативно задержали. Об этом сообщает телеграм-канал МВД России.

Молодой человек сильным ударом сбил сотрудника, после чего попытался скрыться. Злоумышленник оказался студентом педагогического колледжа. Нападение случилось в северном вестибюле станции "Саларьево" Сокольнической линии метро.

Юноша не обратил внимание на требования пройти для проверки багажа в досмотровую зону, за что и ударил специалиста метро. В одном из вагонов студента поймали полицейские. Пострадавшего госпитализировали. Было возбуждено уголовное дело по статье "Побои".

Ранее сообщалось, что полиция задержала в метро 43-летнего жителя Подмосковья, который атаковал пассажира ножом.

Во время досмотра у злоумышленника изъяли опасное орудие. Подозреваемый напал на пассажира с целью украсть телефон. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Разбой".

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