Напавшим на силовиков в Ингушетии боевикам удалось скрыться – СМИ

Фото: телеграм-канал SHOT

Боевикам, открывшим огонь по силовикам в Малгобекском районе Ингушетии, удалось скрыться, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Поиски злоумышленников продолжаются. В районе все еще действует режим контртеррористической операции.

Ночью в ходе КТО правоохранители получили информацию о месте нахождения членов бандгруппы в селении Зязиков-Юрт Малгобекского района. При попытке задержания боевики оказали сопротивление и открыли огонь по сотрудникам силовых структур из автоматического оружия.

В результате три сотрудника полиции погибли. Еще восемь полицейских пострадали. Данных о числе ликвидированных боевиков нет.

Режим КТО на территории Малгобекского района был введен 3 апреля. Как заявили в правоохранительных органах, тогда днем на севере республики была перестрелка между неизвестными и полицией, одного из силовиков ранили.

До этого неизвестные обстреляли стационарный пост ДПС в районе села Кантышево Назрановского района Ингушетии. Инцидент произошел в ночь с 27 на 28 марта. Предположительно, стрельба велась из автоматического оружия. В результате случившегося пострадал один из правоохранителей.



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