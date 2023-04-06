МВД подтвердило гибель трех сотрудников полиции в Ингушетии

Фото: телеграм-канал "Подъём"

МВД РФ подтвердило гибель трех сотрудников полиции при выполнении служебно-боевых задач на территории Малгобекского района Ингушетии. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

Ранее СМИ писали о гибели в ходе контртеррористической операции (КТО) трех сотрудников полиции и ранении восьми правоохранителей в ночь с 5 на 6 апреля.

В министерстве уточнили, что погиб старший участковый уполномоченный полиции МО МВД России "Малгобекский" Ингушетии майор полиции Башир Хаутиев, который родился во Владикавказе в 1992 году.

Второй погибший – начальник пункта полиции "Петровский" УМВД России по городу Туле капитан полиции Максим Алехин. Он родился в 1984 году в Туле.

Также погиб помощник дежурного изолятора временного содержания МО МВД России "Ефремовский" Тульской области сержант полиции Максим Родионов. Он родился в 1998 году в поселке Первомайском Ефремовского района Тульской области.

Ночью в ходе КТО правоохранители получили информацию о месте нахождения членов бандгруппы в селении Зязиков-Юрт Малгобекского района. При попытке задержания боевики оказали сопротивление и открыли огонь по сотрудникам силовых структур из автоматического оружия.

Данных о числе ликвидированных боевиков нет. По информации СМИ, им удалось скрыться. Поиски злоумышленников продолжаются.

Режим КТО на территории Малгобекского района был введен 3 апреля. Как заявили в правоохранительных органах, тогда днем на севере республики была перестрелка между неизвестными и полицией, одного из силовиков ранили.

До этого неизвестные обстреляли стационарный пост ДПС в районе села Кантышево Назрановского района Ингушетии. Инцидент произошел в ночь с 27 на 28 марта. Предположительно, стрельба велась из автоматического оружия. В результате случившегося пострадал один из правоохранителей.



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