"Рейд 112": автомобиль сгорел на улице Лечебной в Москве

Около 02:15 на пульт службы 112 жители дома № 19 сообщили, что во дворе горят "Жигули" пятой модели. На место оперативно прибыли пожарные и быстро потушили огонь. Скоро на месте ЧП появился владелец машины. Он обнаружил, что перед поджогом кто-то проткнул колеса ножом. По словам владельца "Лады", неизвестный повредил не только его машину, но и другие автомобили во дворе несколько дней назад. Полиция проводит проверку по факту поджога.

Около 04:05 в помещении на первом этаже на улице Федора Полетаева сработала сигнализация. Неизвестный с помощью монтировки проник в салон красоты. Мужчине потребовалось около двух минут, чтобы выкрасть деньги из кассы и скрыться. Ограбление попало на камеры видеонаблюдения.

Около 05:35 в службу 112 позвонила хозяйка квартиры на улице Федора Полетаева и сообщила, что почувствовала запах гари, доносящийся с балкона, а затем увидела и открытый огонь, после чего лопнули стекла. Спасатели быстро ликвидировали очаг возгорания и эвакуировали жильцов квартиры и соседей.

Подробнее – в программе "Рейд 112".

