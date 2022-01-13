Полицейские изъяли свыше килограмма наркотиков у жителя Подмосковья

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Подмосковье полицейские задержали 29-летнего жителя Подольска, которого подозревают в сбыте крупной партии наркотиков. Об этом пишет портал "МВД Медиа".

Подозреваемого задержали у одного из домов на Вокзальной улице при получении денег за продажу свертка с неизвестным веществом. Позднее экспертиза показала, что речь идет о марихуане.

При обыске на месте жительства подозреваемого полицейские нашли еще четыре пакета с наркотиками. Мужчина признался, что выращивал запрещенные вещества в своем гараже для продажи через интернет.

В подвале гаража полицейские обнаружили парник с системой вентиляции и лампами освещения. Были изъяты конопля общей массой свыше килограмма, а также порядка 60 граммов марихуаны.

В отношении подозреваемого открыты несколько уголовных дел, в частности по статье "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств". Фигурант до суда заключен под стражу.

Ранее правоохранители задержали наркоторговцев во Владимирской области. В рамках оперативно-разыскных мероприятий было изъято более 700 килограммов наркотических средств и почти 3 тонны прекурсоров.