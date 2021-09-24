Аптеку на юге Москвы закрыли за нелегальную продажу психотропных веществ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Росздравнадзор приостановил работу аптеки на юге Москвы, в которой нелегально продавались сильнодействующие психотропные препараты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области провел выездную проверку аптечного пункта ООО "Эликсир-М" на улице Генерала Белова. В ходе осмотра <...> выявлены разрезанные блистеры сильнодействующих лекарственных средств, зафиксированы факты реализации психотропных препаратов с превышением розничной надбавки в пять раз", – отметили в пресс-службе.

Помимо этого, в аптеке хранились лекарства с истекшим сроком годности, не велся учет реализации рецептурных препаратов, а в помещении для хранения лекарственных средств были обнаружены продукты питания и напитки.

В связи с многочисленными нарушениями были составлены два протокола об административных правонарушениях по статье 6.34 и по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ. Принято решение закрыть аптечный пункт на 60 суток. Лекарства были изъяты, а помещение опечатано.

Ранее в деревне Петрухино в Серпуховском районе Московской области обнаружили нарколабораторию в строительной бытовке. Полицейские изъяли три пакета с порошкообразным веществом, а также химические реагенты и оборудование для изготовления психотропных веществ. В пакетах оказался мефедрон.

Также правоохранители задержали двух мужчин, подозреваемых в попытке сбыта синтетических наркотиков.

