Юрист рассказала, какие лекарства нельзя перевозить через границу

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Перед тем как собрать аптечку для поездки за границу, нужно убедиться, что эти лекарства допустимы к перевозу, сообщила юрист практики здравоохранения и технологии BGP Litigation Анастасия Мырсина агентству "Прайм".

Она напомнила, что, согласно закону "Об обращении лекарственных средств", лекарства можно вывозить из России без ограничений, но перемещение лекарств, ограниченных в обороте, проводится на основании решения Коллегии Евразийской экономической комиссии.

Это значит, что вывозить только для личного пользования и без уплаты пошлины можно препараты, которые не содержат в себе наркотических и психотропных веществ.

Для физических лиц такой вывоз возможен при наличии подтверждающих медицинских документов с указанием наименования и количества препарата по установленному рецепту.

Юрлицам же необходимо иметь специальную лицензию.

Ранее сообщалось, что использование ряда медицинских препаратов в сильную жару может спровоцировать отеки. Заметные отеки могут вызвать блокаторы кальциевых каналов и некоторые другие препараты. Пугаться такой реакции организма не стоит.

Специалист посоветовала прогуливаться только ранним утром и поздним вечером, избегая прямых солнечных лучей. Также рекомендуется увеличить потребление жидкости.