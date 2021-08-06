Уколовшего школьницу москвича арестовали за склонение к употреблению наркотиков

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Кузьминский суд Москвы арестовал Романа Ильясова по делу о склонении к употреблению наркотических средств школьницы, сообщает РИА Новости.

Накануне стало известно, что москвича 1997 года рождения задержали в рамках проверки истории о 15-летней школьнице. Против мужчины возбудили дело по статье "Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в отношении несовершеннолетнего". Его арестовали до 4 октября.

Об инциденте стало известно 3 августа. 15-летняя пациентка поступила в больницу с диагнозом "острое отравление неизвестным веществом" после потери сознания в районе Люблино на юго-востоке столицы. Девочка заявила, что кто-то уколол ее в ягодицу на улице неизвестным веществом.

Правоохранители организовали доследственную проверку, в рамках которой задержали безработного молодого человека 1997 года рождения. По данным правоохранителей, ранее он не был судим.