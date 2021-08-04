Москвича задержали в рамках проверки истории с уколотой школьницей – СМИ

12:17
Фото: телеграм-канал LIFE SHOT
В Москве полиция задержала молодого человека в рамках проверки истории о школьнице, отравившейся неизвестным веществом. Об этом сообщает РИА Новости.
"В рамках оперативно-разыскных мероприятий вчера выявлен и задержан гражданин 1997 года рождения", – уточнили в правоохранительных органах.
Задержанным оказался безработный гражданин, не имеющий судимостей. Пока нет официальной информации о том, имеет ли он отношение к случившемуся.
Об инциденте стало известно 3 августа. 15-летняя пациентка поступила в больницу с диагнозом "острое отравление неизвестным веществом" после потери сознания на юго-востоке столицы.
По предварительным данным, к подростку подошел неизвестный мужчина, который вколол ей неустановленное вещество. Правоохранители организовали доследственную проверку.
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