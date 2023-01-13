"Техноград" на ВДНХ пригласил женщин пройти новый образовательный курс

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

"Техноград" на ВДНХ пригласил женщин бесплатно пройти новый образовательный курс в рамках реализации проекта "Мама онлайн". Участницы узнают о том, как справиться со своими страхами и открыть свое дело. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Курс будет проходить в формате онлайн-вебинаров с 16 января, начало каждого – в 12:00. Зарегистрироваться на него можно по ссылке.

В первый день женщинам расскажут о том, какие бывают виды страха. Участницы узнают, что такое базовый и социальный страхи, как появляются деструктивные эмоции и какие бывают последствия их преобладания.

Второй вебинар запланирован на 18 января. Лектор пояснит, чего чаще всего боятся люди, и поможет слушательницам определить, какие виды страха присущи именно им.

23 января на онлайн-встрече вновь затронут тему деструктивных эмоций, однако их проявление рассмотрят на примере предпринимателей. Женщины выяснят, какие страхи мешают начать вести свой бизнес.

25 января участницы узнают, как бороться со своими страхами. Лектор расскажет сразу о нескольких методах.

Очная встреча состоится 26 января в 15:00 в павильоне "Арт. Техноград" на ВДНХ. Женщин пригласят пройти тренинг по преодолению страхов.

Занятия проведет опытный предприниматель, педагог и коуч Евгения Зябкина. Те, кто прослушает все четыре вебинара и придет на очное занятие, получат сертификат о прохождении курса.

Ранее центр развития карьеры при инновационном комплексе "Техноград" провел для женщин онлайн-курс по профессии трекера – специалиста, занимающегося поддержкой стартапа в период его активного развития.

Он был ориентирован на специалистов, которые решились на карьерный переход в новую область, или хотят найти дополнительный заработок, или уже управляют командой или продуктом и ищут возможности роста.

Участницы смогли сформировать общее представление о профессии трекера, а также поняли, как находить слабые места бизнеса и помогать ему развиваться.

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