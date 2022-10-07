Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"Техноград" на ВДНХ пригласил женщин освоить профессию дизайнера одежды. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Сегодня услуги дизайнера одежды востребованы в разных сферах. К их консультациям обращаются магазины одежды и аксессуаров, интернет-магазины, фотографы, частные лица. Специалистом в этой области может стать любая женщина, главное – иметь желание развиваться в профессии и упорство", – отметил глава департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Андрей Фурсин.

По его словам, в рамках курса участницы смогут узнать, какие качества нужны дизайнеру, а также как монетизировать свое хобби. Кроме того, девушки получат подробную инструкцию, как сделать свой бренд одежды и эффективно продвигать его на рынке.

Занятия будут проходить бесплатно. Для женщин организуют четыре вебинара, которые состоятся с 12:00 до 13:00. Первое занятие запланировано на 10 октября.

На нем гости узнают, из чего состоит отечественный рынок моды и каковы его векторы развития в 2023 году. Также девушкам расскажут, в чем заключается модный бренд и с чего необходимо начинать создание коллекции. Кроме того, слушатели вебинаров научатся составлять бизнес-план и узнают, где вести поиск инвесторов.

Теоретические и практические занятия в рамках данного курса также пройдут 12, 17 и 19 октября. Те, кто сможет пройти все вебинары, получат сертификат. Ведущим курса станет дизайнер одежды, модельер Альбина Шмыголь. Стать участником программы сможет неограниченное число гостей. Узнать подробное расписание и пройти регистрацию на курс можно на сайте события.

Ранее сообщалось, что "Техноград" на ВДНХ обучит женщин профессии трекера – специалиста, занимающегося поддержкой стартапа в период его активного развития.

Отмечалось, что занятия пройдут с 4 по 14 октября в рамках проекта "Мама онлайн". Курс будет бесплатным и позволит участницам сформировать общее представление о профессии, понять, как находить слабые места бизнеса и помогать ему развиваться.



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