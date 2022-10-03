"Техноград" на ВДНХ обучит женщин профессии трекера

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Центр развития карьеры при инновационном комплексе "Техноград" проведет для женщин онлайн-курс по профессии трекера – специалиста, занимающегося поддержкой стартапа в период его активного развития. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что занятия пройдут с 4 по 14 октября в рамках проекта "Мама онлайн". Курс бесплатен и позволит участницам сформировать общее представление о профессии трекера, понять, как находить слабые места бизнеса и помогать ему развиваться.
"Курс запускается впервые. Он ориентирован на специалистов, которые решились на карьерный переход в новую область, или хотят найти дополнительный заработок, или уже управляют командой или продуктом и ищут возможности роста", – рассказал глава столичного департамента предпринимательства Алексей Фурсин.
Программа курса состоит из четырех вебинаров и одного практикума. Занятия будут проходить 4, 6, 11 и 13 октября в 12:00. А 14 октября состоится практическое занятие с участием бизнесменов с реальными кейсами, на нем ученицы смогут отработать свои навыки. Женщины, которые посетят все занятия, смогут получить электронный сертификат о прохождении курса.
Ранее в столичных школах стартовал новый сезон проекта "Урок с чемпионом". Первый урок провел его руководитель, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы по гандболу, заслуженный мастер спорта России Денис Кривошлыков. Занятие состоялось в школе "Золотое сечение".
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