Число самозанятых в столице превысило 1,1 миллиона человек за 8 месяцев 2022 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов
По состоянию на 1 сентября 2022 года количество плательщиков налога на профессиональный доход в столице составило 1,11 миллиона человек, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.
"За январь – август текущего года число самозанятых в столице выросло на 241 тысячу человек. Их суммарный доход с начала 2019 года, когда в Москве ввели этот налоговый режим, к 1 сентября 2022 года достиг 483 миллиардов рублей, причем 165 миллиардов рублей они заработали за восемь месяцев этого года", – отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Количество самозанятых в Москве составляет 20% от общего числа по РФ. Отмечается, что они перечислили в бюджет 7,6 миллиарда рублей в январе – августе, это на 72% больше показателей аналогичного периода 2021 года.
По словам руководителя департамента экономической политики и развития города Марии Багреевой, в среднем 30 тысяч человек регистрируются как самозанятые ежемесячно.
Уточняется, что число выданных чеков увеличилось на 80% по сравнению с прошлым годом и составило 7,2 миллиона чеков, в то время как средний размер чека по итогам этого месяца достиг 2 775 рублей, увеличившись на 66% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что в Москве модернизировали функционал экосистемы для самозанятых "Все о самозанятости от А до Я".
Систему разделили на блоки для трех групп лиц: тех, кто работает на себя, для бизнеса, который с ними сотрудничает, и тех, кто пока только планирует открыть свое дело.
Она добавила, что сервис содержит информацию о действующих мерах поддержки, обучающие программы и другие материалы. Для предпринимателей представлена информация о том, как правильно составить договор, подписывать документы удаленно, а также спектр продуктов для эффективного ведения дел в бизнесе.
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