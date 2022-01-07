Почти 360 тыс человек приняли участие в образовательных проектах "Технограда" в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Почти 360 тысяч человек стали участниками образовательных программ "Технограда" на ВДНХ в 2021 году. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Учебная программа постоянно обновляется. Темы новых курсов подбираются, исходя из востребованности профессий на рынке труда. Здесь можно изучать маркетинг, программирование, веб-дизайн, основы предпринимательства, флористику и много других направлений", – отметила заммэра столицы Наталья Сергунина.

В числе наиболее востребованных программ – проекты профцентра малого и среднего предпринимательства. Здесь предлагают почти 60 курсов и отдельных занятий.

В 2021 году "Техноград" начал проводить бесплатные курсы дистанционного обучения по цифровой журналистике, продвижению в социальный сетях, графическому дизайну и ряду других направлений.

Помимо этого, центр развития карьеры "Технограда" в 2021 году работал на создании инфраструктуры кадровой поддержки малого и среднего бизнеса. Таким предприятиям помогали с закрытием вакансий, преимущественно за счет своей базы.

Еще одним важным направлением работы центра развития карьеры стала популяризация самозанятости. Один из таких проектов, "Мама онлайн", помог 111 участницам зарегистрироваться в статусе самозанятых. Также горожанам предложили 12 курсов на знакомство женщин с онлайн-профессиями и адаптацию к удаленной работе.

Ранее стало известно, что инновационно-образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ подготовил программу бесплатных познавательных мероприятий на новогодние праздники. В период с 3 по 9 января предлагается освоить программирование, пройти профориентацию и стать участником интеллектуальных игр.