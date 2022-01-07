Почти 360 тыс человек приняли участие в образовательных проектах "Технограда" в 2021 году

09:54
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Почти 360 тысяч человек стали участниками образовательных программ "Технограда" на ВДНХ в 2021 году. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Учебная программа постоянно обновляется. Темы новых курсов подбираются, исходя из востребованности профессий на рынке труда. Здесь можно изучать маркетинг, программирование, веб-дизайн, основы предпринимательства, флористику и много других направлений", – отметила заммэра столицы Наталья Сергунина.
В числе наиболее востребованных программ – проекты профцентра малого и среднего предпринимательства. Здесь предлагают почти 60 курсов и отдельных занятий.
В 2021 году "Техноград" начал проводить бесплатные курсы дистанционного обучения по цифровой журналистике, продвижению в социальный сетях, графическому дизайну и ряду других направлений.
Помимо этого, центр развития карьеры "Технограда" в 2021 году работал на создании инфраструктуры кадровой поддержки малого и среднего бизнеса. Таким предприятиям помогали с закрытием вакансий, преимущественно за счет своей базы.
Еще одним важным направлением работы центра развития карьеры стала популяризация самозанятости. Один из таких проектов, "Мама онлайн", помог 111 участницам зарегистрироваться в статусе самозанятых. Также горожанам предложили 12 курсов на знакомство женщин с онлайн-профессиями и адаптацию к удаленной работе.
Ранее стало известно, что инновационно-образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ подготовил программу бесплатных познавательных мероприятий на новогодние праздники. В период с 3 по 9 января предлагается освоить программирование, пройти профориентацию и стать участником интеллектуальных игр.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: